Netanyahu anuncia ataque contra porta-voz do braço armado do Hamas

A liderança do Hamas foi dizimada por Israel durante os quase 23 meses de guerra em Gaza e o Estado hebreu prometeu aniquilar os dirigentes restantes, após o ataque contra o território israelense em 7 de outubro de 2023.

Israel já matou o chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh; o líder de seu braço armado, Mohamed Deif; e o líder do Hamas e suposto coordenador do ataque de outubro de 2023, Yahya Sinwar, além de outros comandantes e figuras políticas.

Neste domingo, pouco antes do anúncio de Netanyahu, o Hamas confirmou a morte do suposto líder do grupo em Gaza, Mohamed Sinwar, irmão de Yahya Sinwar. Israel anunciou há mais de três meses que o matou em um bombardeio.

A ofensiva israelense enfraqueceu consideravelmente o movimento islamista.

O ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 matou 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia pelo Hamas, 47 continuam em cativeiro em Gaza, das quais 20 estão vivas e 27 teriam falecido, segundo o Exército israelense.