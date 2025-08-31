Oscar Piastri vence GP da Holanda de Fórmula 1

O piloto australiano Oscar Piastri, líder do Mundial de Fórmula 1, deu um grande passo rumo ao título ao vencer o Grande Prêmio da Holanda neste domingo (31), com seu maior rival e companheiro de McLaren, o britânico Lando Norris, abandonando a prova nas voltas finais por um problema mecânico.
Piastri, que agora tem 34 pontos de vantagem sobre Norris, chegou à frente do ídolo local Max Verstappen (Red Bull) e do francês Isack Hadjar (Racing Bulls), que com este terceiro lugar sobe pela primeira vez no pódio.
