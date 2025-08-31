Protestos violentos prosseguem na Indonésia; presidente denuncia 'terrorrimo'

Nos incidentes mais recentes, grupos de pessoas saquearam na madrugada de domingo a residência da ministra das Finanças, Sri Mulyani Indrawati, em Tangerang do Sul, cidade vizinha a Jacarta, segundo soldados que protegiam a residência e um vizinho que concedeu entrevista à AFP.

O morador Damianus Rudolf contou que os saqueadores, que calculou em mais de 150 pessoas divididas em dois grupos, levaram "uma televisão, um sistema de som, peças de decoração da sala, roupas, pratos e tigelas" da casa.

Sri Mulyani não estava na residência no momento do incidente, informou a agência estatal de notícias Antara.

Ela é uma figura muito influente no país, ex-executiva do Banco Mundial e ministra das Finanças de três presidentes.

Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, vários grupos também saquearam as residências de congressistas que integram a coalizão de governo liderada por Prabowo, segundo a Antara.

Os protestos também aconteceram em outras cidades importantes, tanto em Java (onde fica Jacarta) como nas ilhas de Lombok, Bali e Sumatra.