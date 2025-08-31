Rebeldes detêm 11 funcionários da ONU no Iêmen

Rebeldes huthis detiveram 11 funcionários da ONU neste domingo, após invadirem instalações da organização no Iêmen, informou o enviado das Nações Unidas para aquele país, Hans Grundberg.

"Condeno energicamente a nova onda de detenções arbitrárias de funcionários da ONU ocorrida hoje em Sanaa e Hodeida, além da operação forçada nas instalações da organização e o confisco de seus bens. Pelo menos 11 funcionários foram detidos", indicou Grundberg, que exigiu a sua libertação imediata.

Autoridades huthis não comentaram a operação. Em outras ocasiões, detiveram funcionários estrangeiros de agências de ajuda.