Rota lendária é vista como salvação econômica na Guiana

A obra não é tarefa fácil para este pequeno país sul-americano. Custará quase 1 bilhão de dólares (5,4 bilhões de reais na cotação atual) para construir os quatro trechos da rodovia e cerca de 50 pontes. A data de conclusão mais otimista é 2030.

Por enquanto, percorrer todo o 'El Sendero', também chamado de estrada Linden-Lethem, leva 15 horas.

"É um trabalho muito duro", diz Ramdial Metleash, 27 anos, na cabine de um caminhão que transporta madeira. Ele conta que, na estação das chuvas, os veículos costumam atolar na lama. E quando está seco, há nuvens de poeira.

Metleash trabalha em 'El Sendero' desde os 15 anos. Ele ganha cerca de 60.000 dólares guianenses (290 dólares americanos ou 1,5 mil reais na cotação atual) por viagem, o suficiente para sustentar sua irmã e seu sobrinho.

- "Um ponto de inflexão" -

Para o ministro de Obras Públicas da Guiana, Juan Edghill, a rodovia será "um ponto de inflexão em termos de para onde segue a Guiana".