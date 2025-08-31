Sabalenka atropela Bucsa e avança às quartas do US Open

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, atropelou a espanhola Cristina Bucsa (N.35) neste domingo (31) e se classificou sem dificuldades para as quartas de final do US Open.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em apenas uma hora e 13 minutos na quadra Louis Armstrong de Flushing Meadows, em Nova York.

A bielorrussa de 27 anos não deu chances para Bucsa, que teve sua primeira experiência em uma fase de oitavas de final de Grand Slam.