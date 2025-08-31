Saúde está 'sob ataque' nos EUA, afirmam ex-diretores dos CDC

Sua demissão provocou a saída de outros cinco funcionários de alto escalão do CDC, entre eles Demetre Daskalakis, que atuava como diretor do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias do CDC.

"A barreira entre a ciência e a ideologia desabou completamente", afirmou Daskalakis no programa dominical 'This Week', da ABC News, no qual falou sobre o impacto que o desmantelamento do CDC terá na saúde pública.

Com base no que viu desde a posse de Trump em janeiro e na formação de um comitê consultivo sobre imunização com pessoas que compartilham o ceticismo de Kennedy sobre as vacinas, ele disse que o governo "está realmente se movendo em uma direção ideológica. Eles querem ver o fracasso da vacinação".

Outra especialista que renunciou em protesto contra suas divergências com a linha seguida pelo Executivo, Debra Houry, ex-diretora médica do CDC, disse que não conhece nenhum cientista da agência que tenha se reunido com Kennedy desde que ele assumiu o cargo.

"Acho que vai ser muito difícil" confiar no CDC daqui para frente, declarou à CNN neste domingo.

Houry alertou que o Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP), que se reunirá em setembro, será "integrado por pessoas sem experiência na ciência das vacinas" e que são "conhecidas por serem contra as vacinas".