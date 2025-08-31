Seattle Sounders vence Inter Miami e é campeão da Leagues Cup

Em desvantagem desde o primeiro tempo, o Inter Miami apostou em suas estrelas e pressionou para reverter o placar.

As primeiras chances vieram em chutes de Messi e Luiz Suárez que foram desviados.

E a melhor delas aconteceu depois do intervalo, quando o atacante argentino Tadeo Allende foi lançado por Suárez e ficou cara a cara com o goleiro Andrew Thomas, mas finalizou para fora.

"O placar de 3 a 0 acabou sendo muito pesado porque a partida foi muito mais equilibrada", disse na entrevista coletiva pós-jogo o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano.

"Não gosto de dar desculpas. Perdemos. Tivemos chances de marcar e só posso dar os parabéns ao Seattle pelo título", acrescentou o treinador argentino.

Como campeão da Leagues Cup, o time de Seattle garante vaga direta na Copa dos Campeões da Concacaf 2026. O Inter Miami também vai participar do torneio, mas terá que disputar a primeira fase.