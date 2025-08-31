Sete mortos e mais de 70 feridos em bombardeios de paramilitares no Sudão

Pelo menos sete pessoas morreram e 71 ficaram feridas na noite de sábado em bombardeios em Darfur, oeste do Sudão, informou neste domingo à AFP uma fonte médica, que atribuiu o ataque aos paramilitares.

Os ataques aconteceram em El Fasher, capital do estado de Darfur do Norte, cercada pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), que estão em guerra contra o Exército sudanês desde abril de 2023.

Segundo a fonte médica - que falou sob a condição de anonimato - e o comitê local de resistência - um grupo que documenta as atrocidades do conflito -, os ataques atingiram vários bairros densamente habitados na zona oeste da cidade, perto do aeroporto que os paramilitares tentam tomar.