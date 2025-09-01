Anistia acusa forças sírias e aliados de executar 46 drusos

A Anistia Internacional afirmou nesta terça-feira (2, data local) que existem evidências de que agentes do governo sírio e aliados executaram 46 membros da minoria drusa durante uma semana de violência sectária em julho, e exigiu que os responsáveis sejam responsabilizados perante a justiça.

A violência começou em 13 de julho com confrontos entre combatentes drusos e beduínos sunitas, mas escalou rapidamente envolvendo forças governamentais e tribais de outras partes da Síria.

As autoridades sírias disseram na época que suas forças interviram para conter os combates, mas testemunhas, facções drusas e o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) os acusam de tomar partido dos beduínos e cometer abusos contra os drusos.