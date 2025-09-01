Aos 38 anos, Jamie Vardy inicia nova etapa no Cremonese

O ex-jogador da seleção inglesa Jamie Vardy, de 38 anos, assinou nesta segunda-feira (1º) com o Cremonese, clube recém-promovido à primeira divisão italiana e que venceu suas duas primeiras partidas da temporada.

"StradiVardy está aqui", anunciou o clube lombardo nas redes sociais, publicando uma foto de Vardy ao lado de um Stradivarius, o famoso violino fabricado no século XVII em Cremona, na oficina de Antonio Stradivari.

Vardy assinou um contrato de um ano, até junho de 2026, com o modesto clube. O Cremonese especificou que uma opção por mais uma temporada está incluída.