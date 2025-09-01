Atacante Alexander Isak vai ao Liverpool por £ 130 milhões, diz imprensa

O Newcastle teria aceitado uma oferta recorde do Liverpool pelo atacante sueco Alexander Isak ao final de várias semanas de pressão, informou a imprensa britânica nesta segunda-feira (1°).

Segundo os jornais The Athletic e The Telegraph, os dois clubes do norte da Inglaterra teriam chegado a um acordo por 130 milhões de libras (US$ 176 milhões ou R$ 954 milhões).

Isak, de 25 anos, deve passar por exames médicos nessa segunda antes de assinar um contrato de seis anos com os Reds, no último dia de mercado, afirmou o The Athletic.