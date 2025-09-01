Ataques com drones russos contra a Ucrânia diminuíram em agosto, segundo análise da AFP

Os bombardeios russos contra a Ucrânia com drones de longo alcance diminuíram em um terço em agosto em relação a julho, de acordo com uma análise da AFP realizada nesta segunda-feira(1º), em um contexto de esforços diplomáticos intensos para pôr fim à guerra.

Essa redução ocorre após meses de intensificação dos ataques aéreos russos e coincide com a reunião entre Donald Trump e seu homólogo russo Vladimir Putin no Alasca, e o encontro posterior entre o presidente americano e o líder ucraniano, Volodimir Zelensky, em Washington.

Embora esses esforços tenham trazido esperança de avanços nas negociações para alcançar o fim da invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022, o assunto pouco avançou desde então.