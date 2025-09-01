Avião da chefe da UE sofre interferência de GPS e suspeita-se que seja de origem russa

O avião que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sofreu interferência de GPS enquanto se preparava para pousar na Bulgária no domingo (31), anunciou sua equipe, acrescentando que a Rússia é suspeita de estar por trás do incidente.

A Comissão Europeia afirmou nesta segunda-feira (1º) que as autoridades búlgaras suspeitavam que o incidente se devesse "a uma interferência flagrante" de Moscou, mas não estava claro se o voo fretado havia sido deliberadamente atacado.

"Podemos confirmar que houve interferência de GPS", disse a porta-voz da Comissão, Arianna Podesta, durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas.