Mudanças eleitorais de Trump no Texas dividem distritos latinos e afro-americanos

Majoritariamente latino, o bairro de Manchester Park em Houston, Texas, tem um representante democrata no Congresso dos Estados Unidos há décadas. Mas um redesenho dos mapas eleitorais impulsionado por Donald Trump para manter o controle republicano do Parlamento ameaça esse domínio.

Ludivina Moreno, de 46 anos, mora nesta área, vizinha de uma refinaria. O bairro faz parte, até agora, do distrito 29, que tem a americana de raízes mexicanas Sylvia García como sua parlamentar em Washington DC.

"Ela fez muito pela comunidade e, se nos tirarem de sua zona, (...) não sabemos quem nos representará ou se velará pela comunidade", disse Moreno na porta de sua casa.