Bayer Leverkusen demite o técnico Erik ten Hag após duas rodadas da Bundesliga

Ten Hag, 55 anos, demitido pelo Manchester United em outubro do ano passado, sai do clube com um balanço de uma derrota em casa contra o Hoffenheim (2-1, de virada) e um empate contra o Werder Bremen (3-3, depois da equipe comandar o placar por 2-0 e 3-2).

Na Copa da Alemanha, o Bayer se classificou para as oitavas de final ao golear por 4-0 o modesto Grossaspach (4ª divisão).

"Uma separação tão cedo na temporada é dolorosa, mas era necessária do nosso ponto de vista. Nossa ambição continua sendo cumprir os objetivos estabelecidos para a temporada, e isso exige as melhores condições possíveis em todos os níveis", explicou o presidente do Leverkusen, o espanhol Fernando Carro.

O elenco do clube foi consideravelmente enfraquecido com as saídas de Florian Wirtz e Jeremie Frimpong (Liverpool), Granit Xhaka (Sunderland), Lukas Hradecky (Mônaco), Jonathan Tah (Bayern) e Amine Adli (Bournemouth).

Os dirigentes do Leverkusen agora devem buscar um sucessor para Erik ten Hag. O próximo jogo do Bayer Leverkusen será contra o Eintracht Frankfurt em 12 de setembro.

