Betis anuncia contratação de Antony até 2030

O Betis anunciou nesta segunda-feira (1º) que chegou a um acordo com o Manchester United para contratar o atacante brasileiro Antony, que jogou a segunda metade da temporada passada no clube espanhol por empréstimo e agora assina até 2030.

A diretoria do Betis não informou o valor da operação, que segundo a imprensa espanhola seria de 25 milhões de euros (R$ 159 milhões de euros na cotação atual).

A rápida adaptação e o bom desempenho no clube espanhol (nove gols e seis assistências em 26 jogos oficiais) fizeram com que Antony ganhasse o carinho da torcida e o interesse da diretoria em sua contratação, aproveitando que o técnico do United, Rúben Amorim, não queria sua permanência em Old Trafford.