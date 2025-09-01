Bia Haddad é eliminada por Anisimova, que vai enfrentar Swiatek nas quartas do US Open

Mas o duelo foi difícil desde o início na quadra central, onde a apaixonada torcida brasileira tentou equilibrar seu apoio à jogadora da casa.

Anisimova dominou com seu saque poderoso em um primeiro set fugaz de 26 minutos, no qual Bia Haddad conquistou apenas três pontos na devolução e foi quebrada em todos os seus três saques.

Na quadra Arthur Ashe, a maior do mundo, com 23.000 lugares, os gritos de "Bia! Bia!" tentavam se fazer ouvir e reanimar a jogadora paulista.

No início do segundo set, Bia Haddad conseguiu sua primeira quebra e empatou em 1 a 1, resistindo às longas trocas de golpes com sua forte adversária.

Mas a canhota brasileira não manteve a pequena reação, e Anisimova não lhe deu outras oportunidades até garantir sua primeira classificação para as quartas de final do US Open.

"Fazia alguns anos que eu não jogava aqui e adoro esta atmosfera", disse Anisimova. "Gostaria que houvesse um pouco mais de carinho, mas havia muitos fãs brasileiros".