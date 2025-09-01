Boxeadora Imane Khelif abre batalha judicial contra testes de feminilidade

A boxeadora argelina Imane Khelif, campeã olímpica nos Jogos de Paris-2024, entrou na justiça desportiva contra o novo regulamento da World Boxing sobre a obrigatoriedade da realização do teste de feminilidade, anunciou o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) nesta segunda-feira (1º).

Um ano depois de virar manchete por uma polêmica no torneio olímpico sobre seu gênero, Khelif recorre agora contra a norma que a impede de participar de competições internacionais de boxe sem passar por um teste cromossômico prévio, explicou o TAS, que ainda não definiu uma data para a audiência.

Especificamente, a argelina pede que a decisão do World Boxing, que a impediu de competir no torneio de Eindhoven em junho ? a primeira competição sujeita a esse novo regulamento ?, seja anulada e quer poder participar "sem testes" do Campeonato Mundial em Liverpool, que começa nesta quinta-feira e vai até o dia 14 de setembro.