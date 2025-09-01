Chefe do governo espanhol diz que 'há juízes fazendo política'

"Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer com uma pessoa que exerce responsabilidades políticas, porque, além disso, isso provém de denúncias falsas", apontou.

São usados "recortes de imprensa de organizações de extrema direita que se apresentam em determinados tribunais para abrir um processo, neste caso contra familiares, familiares como meu irmão ou como minha esposa", disse.

"Eu não tinha nenhuma informação objetiva de que pudessem estar cometendo supostos atos de corrupção", afirmou Sánchez sobre três de seus colaboradores que foram denunciados.

Sánchez rejeitou que haja qualquer tipo de "corrupção sistêmica" no Partido Socialista Operário Espanhol, do qual ele é o primeiro secretário.

A esposa do presidente do governo espanhol foi convocada por um juiz a depor em 11 de setembro no âmbito de uma investigação por desvio de fundos, de acordo com um porta-voz de um tribunal de Madri.

Segundo a imprensa espanhola, o juiz busca saber se uma funcionária da equipe do chefe de governo trabalhou para Begoña Gómez, na época responsável por um mestrado na Universidade Complutense de Madri.