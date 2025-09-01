Chelsea empresta senegalês Nicolas Jackson ao Bayern de Munique

O diretor esportivo do Bayern indicou nesse sábado que o clube deveria devolver Jackson a Londres, mas o jogador e sua comitiva decidiram ficar na Alemanha, na esperança de pressionar pela transferência.

O retorno de Marc Guiu ao Chelsea, vindo do Sunderland, deu alguma margem de manobra aos 'Blues', que acabaram dando sinal verde para o empréstimo.

O valor do acordo não foi divulgado, mas, segundo a imprensa alemã e inglesa, o Bayern teria desembolsado € 16,5 milhões (cerca de R$ 105 milhões pela cotação atual) pelo empréstimo para esta temporada e caso ative a opção de compra, terá que adicionar € 65 milhões (R$ 414 milhões), por um contrato que vigoraria até 2031.

De acordo com o jornal Bild, a opção de compra será ativada automaticamente se uma série de condições forem atendidas nesta temporada.

Jackson chegou ao Chelsea em meados de 2023. No ataque do Bayern, ele se juntará ao artilheiro inglês Harry Kane e outro astro que chegou a Munique vindo da Premier League: o colombiano Luis Díaz.

Por sua vez, o Chelsea também transferiu nesta segunda-feira o zagueiro inglês Ben Chilwell para o Strasbourg, com quem assinou contrato até 2027.