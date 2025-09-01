Colômbia, Uruguai e Paraguai tentam vaga na Copa-2026 em rodada com despedida de Messi

'La Pulga' ainda não confirmou se participará da Copa do Mundo de 2026, o que o tornaria o primeiro jogador a disputar seis Mundiais.

Contra a Venezuela, "será uma partida muito especial para mim, porque é a última das Eliminatórias. Não sei se haverá um amistoso ou mais jogos depois disso. Não sei o que acontecerá depois disso, mas vamos com essa intenção", afirmou o camisa 10 na semana passada.

Após vinte anos, Messi se despedirá das Eliminatórias como seu maior artilheiro, com 34 gols em 72 partidas, tendo se classificado para cinco Copas do Mundo consecutivas, da África do Sul-2010 à América do Norte-2026.

"O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não precisamos pensar em quando ele não estiver aqui ou quando fará o anúncio", disse o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, sobre o futuro do craque.

"Vamos aproveitá-lo enquanto o temos", acrescentou o técnico que guiou Messi ao auge de sua carreira, a conquista da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

- Prontos para festejar -

O Monumental será um caldeirão, com mais de 80 mil pessoas e uma seleção albiceleste que entrará em campo para dar a vitória ao seu maior ídolo.