Com problemas físicos, Fabián Ruiz e Yeremy Pino desfalcam a Espanha nas Eliminatórias

O meio-campista espanhol Fabián Ruiz, do Paris Saint-Germain, e o novo atacante do Crystal Palace Yeremy Pino deixaram a concentração da seleção espanhola devido a problemas físicos, anunciou a Federação Espanhola de Futebol (FEF) nesta segunda-feira (1º).

Os dois jogadores se juntam a Pablo Páez Gaviria, conhecido como 'Gavi', do Barcelona, que está atualmente afastado devido a uma lesão no joelho direito e, portanto, perderá as duas primeiras partidas das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, contra a Bulgária na quinta-feira e a Turquia no domingo.

Os médicos da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) realizaram exames em Fabián Ruiz na manhã desta segunda-feira, que confirmaram esses desconfortos físicos e, com isso, decidiram que o jogador retornará ao seu clube para continuar sua recuperação.