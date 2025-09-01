Coreia do Sul bateu recorde de exportações de semicondutores em agosto

A Coreia do Sul registrou, em agosto, seu maior nível de exportações mensais de semicondutores, apesar da pressão das tarifas aduaneiras americanas e outras restrições ao setor, segundo cifras oficiais divulgadas nesta segunda-feira (1º).

Seul registrou, em agosto, mais de 15 bilhões de dólares (R$ 81,3 bilhões) em exportações de semicondutores, um novo recorde, que representou um aumento de quase um terço desde o mesmo mês de 2024.

O aumento se deu pela forte demanda na China e pela isenção de tarifas para semicondutores, informou o Ministério da Indústria.