Darwin Núñez volta a ser convocado pelo Uruguai; Laquintana é novidade

Bielsa também comemora a volta de Núñez, nova contratação do Al-Hilal, da Arábia Saudita, vindo do atual campeão inglês Liverpool. Núñez cumprirá a última partida de sua suspensão, que ele sofreu na Copa América de 2024 e que o deixou de fora dos jogos contra Paraguai e Venezuela em junho.

Ao chegar ao Uruguai, o atacante expressou sua "felicidade" com o retorno e comentou sobre sua transferência para o futebol saudita.

"Eu precisava de rodagem. Estamos perto da Copa do Mundo e eu queria ganhar minutos. Não acho que teria tantos minutos no Liverpool (...) Foi uma decisão um pouco difícil, mas estou feliz com esta oportunidade", disse o artilheiro da 'Celeste' nas Eliminatórias ao chegar ao Uruguai.

Outros titulares absolutos, como Federico Valverde, o goleiro Sergio Rochet e o meio-campista Rodrigo Bentancur, estão entre a lista de convocados por Bielsa, onde também se destacam o ponta Ignacio Laquintana, do Bragantino, o zagueiro Juan Manuel Sanabria, do San Luis (México), e Kevin Amaro, do Liverpool uruguaio.

Laquintana destacou a "longa espera" que enfrentou para ser convocado pela 'Celeste'.

"Jogar influi muito para Bielsa. Estou com mais rodagem agora e tenho confiança no meu clube", acrescentou ao chegar a Montevidéu.