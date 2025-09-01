David Luiz é denunciado por ameaças contra mulher

O zagueiro David Luiz, atualmente no Pafos, do Chipre, foi denunciado por uma mulher por supostamente tê-la ameaçado após manter um relacionamento amoroso, uma acusação que o ex-jogador da Seleção Brasileira negou.

A Justiça do Ceará confirmou à AFP que a suposta vítima denunciou David, com quem teria saído quando ele jogava pelo Fortaleza no início do ano.

De acordo com a denúncia vazada à imprensa, Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, uma assistente social, alega que o zagueiro de 38 anos escreveu uma mensagem com ameaças a sua família.