De Minaur vence Riedi e volta às quartas de final do US Open

O tenista australiano Alex de Minaur, número 8 do mundo, venceu com tranquilidade o suíço Leandro Riedi (N.435) nesta segunda-feira (1º) e se classificou pela terceira vez na carreira às quartas de final do US Open.

No primeiro jogo do dia em Nova York, De Minaur selou a vitória por 3 sets a 0 com parciais de 6-3, 6-2 e 6-1, em uma hora e 33 minutos.

Riedi, que saiu do qualifying, era a grande surpresa das oitavas de final, depois de conseguir suas três primeiras vitórias em uma chave principal de Grand Slam.