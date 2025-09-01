Defesa Civil de Gaza reporta 13 mortos em bombardeios aéreos israelenses

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza afirmou nesta terça-feira (2, data local) que 13 pessoas morreram no território palestino nos bombardeios aéreos noturnos israelenses.

Mahmud Basal indicou que um ataque israelense contra um edifício residencial matou 10 pessoas, enquanto outro bombardeio contra um prédio de apartamentos matou outras três. Ambas as ações ocorreram na Cidade de Gaza.

As forças israelenses têm preparado uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território palestino, com intensos bombardeios nos últimos dias e advertências de uma evacuação iminente.