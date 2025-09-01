Hamas denuncia suposto plano para deslocar palestinos: 'Gaza não está à venda'

Procurado pela AFP, o Departamento de Estado americano não respondeu ao pedido de comentários sobre o suposto plano, publicado poucos dias após uma reunião em Washington que, segundo o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, pretendia examinar um "plano muito completo" para o pós-guerra na Faixa de Gaza.

Segundo o Post, o território palestino seria administrado por 10 anos pelo chamado Fundo para a Reconstituição, Aceleração e Transformação Econômica de Gaza (GREAT Trust), para em seguida abrir espaço para uma "entidade palestina reformada e 'desradicalizada'".

Os proprietários de terras receberão ofertas de 'tokens digitais' para financiar uma nova vida em outro lugar ou de trocas por um apartamento em uma das seis ou oito novas "cidades inteligentes impulsionadas por Inteligência Artificial (IA)" que seriam construídas na Faixa.

Mas o Hamas descartou qualquer plano neste sentido e um integrante de seu gabinete político, Bassem Naim, afirmou nas redes sociais que "Gaza não está à venda" e que o território é "uma parte integral da grande pátria palestina".

Outro dirigente do Hamas disse, sob a condição de anonimato, que o grupo rejeita "todos os planos que deslocam nosso povo e mantêm o ocupante em nossas terras". Ele acrescentou que tais propostas são "inúteis e injustas".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou apoio a um projeto similar anunciado em fevereiro pelo presidente Trump, que disse que queria assumir "o controle" de Gaza e transformá-la na Riviera do Oriente Médio.