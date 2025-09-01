Indonésia destaca exército para controlar protestos que deixaram seis mortos

Milhares de pessoas voltaram às ruas da Indonésia nesta segunda-feira (1º) para protestar contra o que consideram privilégios econômicos desmedidos de seus parlamentares, o que levou à implantação do Exército na capital para evitar um ressurgimento da violência que deixou seis mortos na última sexta-feira.

As manifestações começaram na semana passada contra os subsídios à moradia dos parlamentares, quase 10 vezes o salário mínimo em Jacarta.

Durante os protestos de sexta-feira, uma caminhonete da polícia atropelou e matou um mototaxista, incidente cujas imagens divulgadas provocaram a ira dos indonésios, que incendiaram quartéis da polícia, edifícios públicos e saquearam casas de políticos e da ministra das Finanças.