Japão e Coreia do Sul enfrentam verão mais quente já registrado

Japão e Coreia do Sul enfrentaram o verão (hemisfério norte) mais quente já registrado e e quebraram o recorde de temperatura que havia sido alcançado no ano passado, segundo dados oficiais publicados nesta segunda-feira pelas respectivas agências meteorológicas.

No Japão, a temperatura média entre junho e agosto foi 2,36ºC superior ao valor médio do período, segundo a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).

Isto significa que o país viveu o verão mais quente desde o início dos registros em 1898.