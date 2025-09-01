Julgamento de Bolsonaro agita a direta a um ano das presidenciais

A pouco mais de um ano das eleições presidenciais, a direita encontra-se em uma encruzilhada pela possível condenação por tentativa de golpe do seu líder, Jair Bolsonaro, somada às tarifas aplicadas por Donald Trump ao país em retaliação pelo julgamento de seu aliado.

O campo bolsonarista parece dar como certo que o ex-presidente de extrema direita, de 70 anos, será condenado neste mês à prisão, por conspirar para permanecer no poder após sua derrota eleitoral para o esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.

Seus apoiadores se reuniram no domingo em frente à sua casa, onde cumpre prisão domiciliar preventiva, enquanto a decisão do Supremo Tribunal Federal é esperada para a próxima semana. Alguns de seus colaboradores confiam na aprovação de uma lei de anistia no Congresso, onde a direita tem maioria.