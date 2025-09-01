Justiça argentina proíbe divulgação de áudios gravados da irmã de Milei

O governo assegura que Karina Milei foi gravada "ilegalmente na Casa Rosada", sede do Executivo, informou no X o porta-voz presidencial, Manuel Adorni.

A ordem judicial publicada por Adorni exige "o cessar da divulgação unicamente dos áudios gravados na Casa do Governo" e atribuídos a Karina Milei, "por qualquer meio".

O caso soma-se ao escândalo após a divulgação, em 19 de agosto, de outros áudios nos quais o então titular da agência de Deficiência (Andis), Diego Spagnuolo, assegura que a irmã do presidente recebia 3% das compras de medicamentos para deficientes.

O agora ex-funcionário afirma nessas gravações ter avisado a Javier Milei sobre a suposta trama de sua irmã e secretária da Presidência.

Nesta segunda-feira, o Ministério da Segurança também pediu o mandado de busca e apreensão contra o canal de streaming "Carnaval Stream", assim como contra jornalistas e empresários envolvidos com esse meio, por onde foram divulgados pela primeira vez tanto os áudios de Karina Milei como os de Spagnuolo.

A justiça ainda não decidiu sobre esse pedido nem ordenou prisões.