Líder norte-coreano inspeciona nova linha de produção de mísseis

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, inspecionou uma nova linha de produção de mísseis antes de viajar à China para acompanhar um desfile militar em Pequim, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira.

Kim visitou no domingo uma fábrica de munições e afirmou que "a capacidade de produção de mísseis aumentou rapidamente" no país, um aliado da Rússia.

Ele também ratificou na visita "três novos planos de longo prazo relacionados à capacidade de produção de mísseis", informou a agência oficial de notícias KCNA.