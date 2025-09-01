Liverpool contrata Alexander Isak, do Newcastle, por valor recorde na Inglaterra

"O caminho para chegar até aqui foi longo, mas estou muito feliz por agora fazer parte desta equipe, deste clube e de tudo o que ele representa", disse Isak ao site dos 'Reds'.

O atacante, com 52 jogos pela seleção sueca, ainda tinha mais três anos de contrato com o Newcastle e usará a camisa 9 em seu novo time.

O valor estimado em € 145 milhões pode aumentar para € 150 milhões (R$ 955,4 milhões) se os bônus incluídos no contrato forem cumpridos, de acordo com vários meios de comunicação ingleses.

De qualquer forma, Isak se coloca no pódio das contratações mais caras da história, atrás de Neymar (€ 222 milhões por sua transferência do Barcelona para o PSG em 2017, cerca de 820 milhões na cotação da época) e do francês Kylian Mbappé (€ 180 milhões quando se transferiu definitivamente do Monaco para o PSG em 2018, R$ 810 milhões na época).

Na Premier League, o sueco bate o recorde, superando principalmente transações de grande porte, como as do equatoriano Moisés Caicedo (do Brighton para o Chelsea em 2023) e do argentino Enzo Fernández (do Benfica para o Chelsea em 2023).

Ele também supera a recente transferência do alemão Florian Wirtz, contratado nesta temporada pelo Liverpool junto ao Bayer Leverkusen.