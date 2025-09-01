Assine UOL
Maduro diz que oito navios dos EUA com 1.200 mísseis 'apontam para a Venezuela'

Mulher tira fotos enquanto o navio de guerra USS Lake Erie, da Marinha dos EUA cruza Canal do Panamá durante uma mobilização naval dos EUA perto da costa da Venezuela, na Cidade do Panamá
Mulher tira fotos enquanto o navio de guerra USS Lake Erie, da Marinha dos EUA cruza Canal do Panamá durante uma mobilização naval dos EUA perto da costa da Venezuela, na Cidade do Panamá Imagem: MARTIN BERNETTI / AFP

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou, nesta segunda-feira (1º), que oito navios militares dos Estados Unidos e 1.200 apontam para seu país, ao reagir à mobilização antinarcóticos anunciada por Washington nas águas do Caribe. 

"A Venezuela está enfrentando a maior ameaça já vista em nosso continente nos últimos 100 anos", disse Maduro durante um encontro com a imprensa internacional em Caracas. 

Segundo o presidente venezuelano, os "oito navios militares com 1.200 mísseis e um submarino" que apontam para a Venezuela constituem "uma ameaça extravagante, injustificável, imoral e absolutamente criminosa, sangrenta".

"Eles quiseram avançar para o que chamam de pressão máxima, neste caso é militar, e diante da máxima pressão militar, nós declaramos a máxima preparação para a defesa da Venezuela", acrescentou Maduro.

Washington aumentou para US$ 50 milhões (cerca de R$ 272 milhões, na cotação atual) a recompensa por informações que levem à captura do presidente venezuelano, a quem acusa de supostos vínculos com cartéis do narcotráfico.

Depois disto, o governo do presidente americano, Donald Trump, anunciou uma mobilização militar em águas internacionais para atacar organizações dedicadas ao tráfico de entorpecentes.

"A Venezuela nunca vai ceder a chantagens nem a ameaças de nenhum tipo", afirmou Maduro.

