Maduro diz que canais de comunicação com EUA estão 'arruinados'

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse, nesta segunda-feira (1º), que os canais de comunicação com os Estados Unidos estão "arruinados" e advertiu seu contraparte americano, Donald Trump, sobre um suposto plano para levá-lo a "um banho de sangue" com um "massacre" contra os venezuelanos.

"Nós sempre (...) temos os canais de conversa, de diálogo e diplomáticos abertos. Com os Estados Unidos temos dois, agora os dois estão arruinados", disse Maduro em uma coletiva de imprensa na qual advertiu Trump que seu secretário de Estado, Marco Rubio, quer "levá-lo a um banho de sangue (...) com um massacre contra o povo da Venezuela".

