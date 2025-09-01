Maduro diz que oito navios dos EUA com 1.200 mísseis 'apontam para a Venezuela'

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou, nesta segunda-feira (1º), que oito navios militares dos Estados Unidos e 1.200 mísseis apontam para seu país, ao reagir à mobilização antinarcóticos anunciada por Washington nas águas do Caribe.

Os Estados Unidos anunciaram o envio de navios de guerra e cerca de 4 mil efetivos para o sul do Caribe, próximo às águas territoriais da Venezuela, para operações contra o narcotráfico.

"A Venezuela está enfrentando a maior ameaça já vista em nosso continente nos últimos 100 anos", disse Maduro durante um encontro com a imprensa internacional em Caracas.