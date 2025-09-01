Marco Asensio deixa PSG e assina com Fenerbahçe

O atacante espanhol Marco Asensio, fora dos planos do técnico Luis Enrique, deixou o Paris Saint-Germain e assinou com o Fenerbahçe, anunciaram os dois clubes nesta segunda-feira (1º).

"O experiente jogador de 29 anos assinou um contrato de três anos com opção de renovação por mais um", informou o time de Istambul, classificado para a Liga Europa depois de cair no playoff de acesso à Liga dos Campeões.

Asensio tinha contrato com o PSG até junho de 2026 e, em fevereiro, foi emprestado ao Aston Villa, clube pelo qual marcou oito gols em 21 jogos.