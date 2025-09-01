México inicia 'nova era' do Judiciário exposto ao controle político e criminal

"A partir de 1º de setembro começa uma nova era no Poder Judiciário, eleitos pelo povo do México", comemorou na última quarta-feira a presidente Claudia Sheinbaum, durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

A mandatária acrescentou que a chegada dos novos juízes marca o fim de uma etapa "muito questionada pela corrupção, pela defesa de privilégios, [e] pelo nepotismo" no sistema de Justiça mexicano.

Destaca nesta jornada o início da gestão do indígena mixteco Hugo Aguilar, o candidato mais votado das eleições, como presidente da Suprema Corte composta por nove integrantes, seis deles próximos ao oficialismo.

O máximo tribunal "enfrenta um grande desafio: recuperar a confiança da cidadania. Para alcançá-lo, devemos aproximar a Justiça de cada setor da população", escreveu Aguilar, que trabalhou para o ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), em sua conta no X na semana passada.

- Eleição questionada -

A eleição judicial, que terá uma segunda etapa em 2027 para renovar alguns postos da Suprema Corte e juízes locais em alguns estados, é parte de uma reforma constitucional proposta por López Obrador e executada por Sheinbaum.