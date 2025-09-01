Mísseis, drones e laser, o novo arsenal preparado para o grande desfile militar da China

O Exército já prometeu que todo o arsenal exibido será de "fabricação nacional" e estará em operação.

- "Águias" para contra-atacar a Marinha americana -

Entre as novidades esperadas, há quatro mísseis antinavio (YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20). "YJ" é a abreviatura de "Ying Ji" ("ataque de águia" em chinês).

Estes mísseis podem ser lançados de navios ou aviões e são projetados para causar danos críticos a grandes embarcações. Os modelos YJ-17, YJ-19 e YJ-20 poderiam ser hipersônicos, o que equivale a uma velocidade de pelo menos cinco vezes a do som.

"É necessário que a China desenvolva uma capacidade de combate potente contra embarcações e porta-aviões para evitar que os Estados Unidos constituam uma grave ameaça para a segurança nacional chinesa", afirma à AFP Song Zhongping, comentarista militar e ex-instrutor do Exército chinês, em referência às tensões no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China.

- Drones submarinos -

Durante os ensaios para o desfile, dois novos veículos submarinos não tripulados de grande porte, com formato de torpedo, foram observados.