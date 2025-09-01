Napoli fecha janela de transferências com contratação do atacante Rasmus Hojlund

O Napoli, atual campeão da Itália, fechou a janela de transferências nesta segunda-feira (1º) com a contratação do atacante dinamarquês Rasmus Hojlund, que chega por empréstimo com obrigação de compra vindo do Manchester United.

Segundo a imprensa, o clube italiano se compromete a pagar 70 milhões de euros (R$ 445 milhões na cotação atual) pelo jogador, que não conseguiu se firmar em Old Trafford.

Hojlund, de 22 anos, marcou 26 gols em 95 jogos com a camisa do United, mas não estava nos planos do técnico Rúben Amorim, o que fez os 'Red Devils' contratarem o brasileiro Matheus Cunha e o camaronês Bryan Mbeumo como reforços para o ataque.