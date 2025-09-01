Novo código de disciplina escolar entra em vigor em El Salvador

Um novo código de disciplina começou a ser colocado em prática nesta segunda-feira (1º) nas 5.100 escolas públicas de El Salvador por ordem da nova ministra militar da Educação do presidente Nayib Bukele.

As novas regras de "cortesia escolar" obrigam os alunos a cumprimentar o professor ao entrar na sala, dizer "por favor" ao fazer um pedido e agradecer.

Além disso, há normas rigorosas de vestuário e corte de cabelo em vigor há alguns dias, o que um sindicato de professores classificou como a "militarização" do sistema escolar.