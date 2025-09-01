Olympique de Marselha transfere Rabiot para o Milan e se reforça com Pavard

Após estrear no Lille, ele se consolidou na Alemanha (onde vestiu as camisas do Stuttgart e do Bayern de Munique) e na Itália (Inter de Milão).

Ele conquistou a Bundesliga quatro vezes e o título da Serie A uma vez.

Sua chegada é uma contratação de prestígio para o Olympique de Marselha, que na segunda-feira se despediu de Rabiot, outro jogador da seleção francesa, que se transferiu para o Milan.

"O Milan tem o prazer de anunciar a contratação de Adrien Rabiot, do Olympique de Marselha, com contrato válido até 30 de junho de 2028", anunciaram os 'rossoneri' em um comunicado.

Rabiot já jogou no futebol italiano, atuando pela Juventus de 2019 a 2024. Na época, ele era comandado por Massimiliano Allegri, atual técnico do Milan.

O Olympique de Marselha havia dispensado Rabiot e o atacante inglês Jonathan Rowe após uma briga entre os dois no dia 15 de agosto, logo depois da derrota por 1 a 0 para o Rennes.