Organização de Xangai adverte que não se deve 'reinterpretar' acordo com o Irã para restaurar sanções

A Organização de Cooperação de Xangai (OCX) advertiu, nesta segunda-feira (1º), que não se deve "reinterpretar" uma resolução da ONU que apoia o acordo nuclear com o Irã de 2015, após as potências europeias ativarem um mecanismo para restaurar as sanções a Teerã por violá-lo.

Os Estados-membros da OCX, reunidos em uma cúpula internacional na cidade chinesa de Tianjin, reiteraram na sua declaração final a "natureza vinculativa" da resolução da ONU e afirmaram que "qualquer tentativa de interpretar mal ou reinterpretar arbitrariamente esta resolução prejudicará a autoridade do Conselho de Segurança".

França, Reino Unido e Alemanha, agrupados no denominado E3, ativaram o mecanismo de 'snapback' previsto no acordo de 2015, que permite restaurar as sanções da ONU a Teerã em caso de descumprimento dos compromissos assumidos.