Osaka elimina Gauff e avança às quartas de final do US Open

A japonesa Naomi Osaka eliminou a número 3 do mundo, a americana Coco Gauff, nesta segunda-feira (1º), na partida de maior destaque das oitavas de final do US Open.
A ex-número 1 do mundo, que conquistou o título em Nova York em 2018 e 2020, venceu a campeã de 2023 por 6-3 e 6-2 e enfrentará a tcheca Karolina Muchova (13ª) por uma vaga nas semifinais.
O desempenho de Osaka em Flushing Meadows é o seu melhor num Grand Slam desde que retornou ao circuito da WTA no início de 2024, após dar à luz uma filha.
A detentora de quatro títulos de 'majors' avançou nesta segunda-feira para sua primeira quartas de final de Grand Slam desde o Aberto da Austrália em 2021 e a quinta de sua carreira.
Desde o início de sua carreira, a japonesa de 27 anos venceu de forma consistente os grandes torneios em que havia chegado às quartas de final.
"Sou um pouco sensível e não quero chorar", disse Osaka na quadra. "Eu me diverti muito aqui (...) Significa muito para mim estar de volta".
- "Queria uma oportunidade" -
Osaka, de 27 anos, confirmou sua trajetória ascendente dos últimos meses com um tênis implacável diante de sua adversária, que se mostrava insegura.
A japonesa concedeu apenas dois pontos de saque em todo o primeiro set, vencido com uma segunda quebra contra Gauff, que cometeu uma dupla falta no set point.
Na segunda parcial, Osaka manteve seu domínio, perdendo apenas quatro pontos de saque e quebrando o serviço de Gauff mais duas vezes.
A jovem americana não mostrava sinais de reação, apesar do incentivo na quadra central.
Após garantir a vitória, Osaka, sorridente, fez um discreto gesto de comemoração para sua equipe e abraçou Gauff, abatida, na rede, a quem chamou de "irmãzinha" esta semana.
A ex-número um do mundo, que fez várias pausas no tênis para cuidar da saúde mental, não chegava às quartas de final de um Grand Slam desde que levantou seu quarto e último grande troféu no Aberto da Austrália em 2021.
"Dois meses depois de dar à luz, eu estava nestas arquibancadas assistindo à Coco. Eu realmente queria uma chance de voltar e jogar. É minha quadra favorita no mundo", lembrou Osaka.
Gauff, por sua vez, vem tendo uma temporada irregular em Grand Slams: eliminada nas quartas de final do Aberto da Austrália, a americana de 21 anos conquistou seu segundo título de 'major' em Roland Garros antes de perder na primeira rodada em Wimbledon.
Em Nova York, a número 3 do mundo sofreu para vencer a número 79 do mundo, a australiana Ajla Tomljanovic, na primeira rodada, e chegou a cair em prantos durante sua partida da segunda rodada contra a croata Donna Vekic, em que acabou vencendo.
