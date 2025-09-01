Osaka elimina Gauff e avança às quartas de final do US Open

A detentora de quatro títulos de 'majors' avançou nesta segunda-feira para sua primeira quartas de final de Grand Slam desde o Aberto da Austrália em 2021 e a quinta de sua carreira.

Desde o início de sua carreira, a japonesa de 27 anos venceu de forma consistente os grandes torneios em que havia chegado às quartas de final.

"Sou um pouco sensível e não quero chorar", disse Osaka na quadra. "Eu me diverti muito aqui (...) Significa muito para mim estar de volta".

- "Queria uma oportunidade" -

Osaka, de 27 anos, confirmou sua trajetória ascendente dos últimos meses com um tênis implacável diante de sua adversária, que se mostrava insegura.

A japonesa concedeu apenas dois pontos de saque em todo o primeiro set, vencido com uma segunda quebra contra Gauff, que cometeu uma dupla falta no set point.