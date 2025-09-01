Papa recebe um dos principais defensores dos católicos LGBTQIA+

O papa Leão XIV "espera seguir a ideia do papa Francisco de abertura com as pessoas LGBTQIA+", disse um dos principais defensores dos fiéis dessa comunidade na Igreja Católica à AFP nesta segunda-feira (1º), após ser recebido no Vaticano.

Esta audiência privada de cerca de 30 minutos "foi muito calorosa, receptiva, amigável e tranquila", confidenciou o padre americano James Martin, que participará de uma peregrinação de pessoas LGBTQIA+ ao Vaticano no próximo fim de semana, como parte do Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja.

"A mensagem que recebi dele é que ele espera seguir a ideia do papa Francisco de abertura com as pessoas LGBTQIA+", acrescentou.