Polícia londrina acusa cerca de 50 pessoas por apoio a uma organização pró-palestina proibida

A polícia de Londres anunciou, nesta segunda-feira (1º), a acusação de 47 pessoas por terem manifestado apoio ao grupo Palestine Action, elevando para 114 o número de indivíduos processados desde que o movimento foi designado como "terrorista" em julho.

Os acusados, com idades entre 18 e 81 anos, foram detidos durante uma manifestação em 19 de julho e deverão comparecer a um tribunal londrino nos dias 27 e 28 de outubro, declarou a polícia em um comunicado.

Caso sejam considerados culpados, enfrentarão uma pena máxima de seis meses de prisão.