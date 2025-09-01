Presidente de Equador muda chefes militares para fortalecer luta contra o narcotráfico

O anúncio ocorre às vésperas da visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, a Quito na quinta-feira, com o objetivo de promover maior cooperação em questões de imigração irregular e narcotráfico.

Noboa, que mantém Gian Carlo Loffredo como ministro da Defesa desde o início de sua gestão, nomeou o então comandante do Exército, general Henry Delgado, como chefe do comando conjunto das Forças Armadas.

Além disso, nomeou os generais Iván Vásconez e Mauricio Salazar como comandantes do Exército e da Força Aérea, respectivamente, assim como o contra-almirante Ricardo Unda para chefiar a Marinha.

Com mais de 5.200 homicídios no ano até agora, o Equador vive uma onda de violência sem precedentes, o que levou Noboa a declarar em 2024 a nação como estando em conflito armado interno para enfrentar mais de 20 organizações do narcotráfico com vínculos com cartéis internacionais.

O presidente mantém os militares mobilizados pelas ruas.

Localizado entre Colômbia e Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador deixou há anos de ser uma ilha de paz para se tornar um centro estratégico para as operações do narcotráfico nas margens do Pacífico.