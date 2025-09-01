Putin, Gaza e teorias da conspiração: a primeira semana do Festival de Cinema de Veneza

O 82º Festival de Cinema de Veneza chegou à sua metade nesta segunda-feira (1º), com uma programação ambiciosa, uma série de estrelas no tapete vermelho e notícias geopolíticas sempre no horizonte.

Confira, a seguir, alguns dos momentos de destaque do evento e outros que estão por vir nos dias que restam até o encerramento, em 6 de setembro.

- Opinião unânime

Dois anos depois de "Pobres Criaturas", que lhe rendeu o Leão de Ouro em Veneza, o diretor grego Yorgos Lanthimos retornou ao Lido com um grande sucesso com "Bugonia", no qual também colaborou com Emma Stone. Para este filme, entre um thriller e uma comédia de humor ácido, o diretor pediu à atriz vencedora do Oscar que raspasse a cabeça.